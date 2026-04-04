Захарова: пранки Вована и Лексуса стали ответом на потоки фейков
Степень лжи и лицемерия, которые стали практически нормой для ряда стран, сделали жанр пранков необходимым. Он стал ответом на потоки фейков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме «Юнкор».
Так дипломат ответила на вопрос о российских пранкерах Владимире Кузнецове и Алексее Столярове, известных как Вован и Лексус. По ее мнению, жанр пранков возник, потому что политические деятели говорили неправду. На людях в интервью или заявлениях они призывали к миру и настаивали на переговорах, а когда думали, что находятся не в эфире, высказывали противоположную точку зрения.
Захарова рассказала, что ее потряс пранк с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим. Когда он говорил с российскими пранкерами, Буш назвал задачей Украины «убить как можно больше русских». Официальный представитель МИДа напомнила, что он пожимал руку главам государств, в том числе и из России, заверял, что хочет выстраивать с Москвой прагматичные отношения. Этот пранк указывает, что жанр пранков возник как ответ на «многолетнюю ложь».
«Как говорится, поневоле он сформировался. Не было бы такого количества неправды, наверное, его бы и не было», – отметила дипломат (цитата по ТАСС).
Вован и Лексус известны своими пранками над политиками. В мае 2022 г. пранкеры показали запись своего разговора с Бушем-младшим, которому представились президентом Украины Владимиром Зеленским. Блогеры тогда задавали ему различные вопросы, касающиеся военных действий.