В США арестовали родственниц убитого иранского генерала Сулеймани
В США арестовали племянницу убитого командира элитного спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Об этом сообщил госдепартамент.
Родственницы Сулеймани были арестованы после того, как госсекретарь США Марко Рубио лишил их статуса законного постоянного резидента (LPR). Они находятся под стражей в американской иммиграционной и таможенной службе. Мужу Афшар запрещен въезд в США.
По данным госдепартамента, Афшар является сторонницей режима в Иране. Проживая в США, она отмечала нападения на американских солдат и военные объекты на Ближнем Востоке, восхваляла нового верховного лидера Ирана и выражала поддержку КСИРу.
США признали Корпус стражей исламской революции террористической организацией весной 2019 г. 3 января 2020 г. американские ВВС нанесли ракетный удар по колонне автомобилей близ аэропорта Багдада и ликвидировали Сулеймани. Операция была проведена по приказу американского президента Дональда Трампа.
Сулеймани руководил подразделением, отвечающим за военную разведку и специальные операции за пределами Ирана. Подразделение подчинялось напрямую бывшему верховному лидеру страны Али Хаменеи. В Пентагоне заявляли, что «Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах».