Силы ПВО сбили 69 украинских дронов над регионами России
Силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом сообщает Минобороны РФ в Max.
Атаки были отражены в период с 15:00 до 22:00 мск. Беспилотники самолетного типа пытались атаковать территории Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областей и Республики Крым.
В период с 09:00 до 15:00 мск силы ПВО нейтрализовали 21 украинский беспилотник. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
В городе Севск Севского района Брянской области в результате удара дрона погиб сотрудник дорожного предприятия.