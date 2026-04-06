Кремль не исключил украинского следа в попытке диверсии на газопроводе в Сербии

Представитель Кремля назвал ситуацию с обнаружением взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию потенциально очень опасной. Он напомнил, что инфраструктура «Турецкого потока» и «Голубого потока» неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на эту энергетическую артерию.