Кремль не исключил украинского следа в попытке диверсии на газопроводе в Сербии

Кремль не исключил украинского следа в попытке диверсии на газопроводе в СербииМосква надеется, что Белград и Будапешт примут меры для минимизации угроз
Россия надеется, что Венгрия и Сербия будут принимать меры, чтобы минимизировать угрозу для газопроводов на европейской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля назвал ситуацию с обнаружением взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию потенциально очень опасной. Он напомнил, что инфраструктура «Турецкого потока» и «Голубого потока» неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на эту энергетическую артерию.
Песков выразил мнение, что с большой долей вероятности и на этот раз будут выявлены какие-то следы вмешательства Украины. По его словам, до этого Киев «имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоинфраструктуры». Россия принимает необходимые меры по обеспечению безопасности этой инфраструктуры.
Москва надеется, что в ходе недавних контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре ему указали на недопустимость таких действий в отношении инфраструктуры газопроводов, уточнил пресс-секретарь президента РФ.
5 апреля сербские поисковые подразделения обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газопровода, который связывает Сербию с Венгрией («Балканский поток»), близ населенного пункта Велебит. Президент страны Александр Вучич сообщил, что найденная взрывчатка имела «большую разрушительную силу», которая могла не только сорвать снабжение газом, но и «поставить под угрозу очень много людей». Он рассказал о переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого «ознакомил с первыми результатами расследования военно-полицейских органов».
Орбан анонсировал внеочередное заседание совета обороны Венгрии. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто назвал попытку диверсии на сербском участке газопровода нападением на суверенитет Будапешта со стороны Киева. Позже он заявил, что участок трубопровода на территории Венгрии от Сербии до Словакии будет взят под охрану армией.