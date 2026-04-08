СВР заявила о тайной проработке производства ядерного оружия в ЕС

Служба внешней разведки РФ заявила, что в Евросоюзе ведется скрытая проработка вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным СВР, обсуждения проходят в структурах ЕС под предлогом сдерживания «мифической российской угрозы». «В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия», – говорится в сообщении.

В ведомстве назвали такой курс опасным и предупредили о рисках для глобальной системы безопасности. По оценке СВР, подобные планы могут подорвать международную архитектуру нераспространения оружия массового уничтожения.

Как добавили в СВР, для отвлечения внимания Брюссель демонстрирует приверженность существующей модели безопасности, основанной на «ядерном зонтике» США. В СВР считают, что это может использоваться для выигрыша времени на формирование собственной ядерно-оружейной промышленной базы и подготовки общественного мнения.

В СВР предполагают, что Великобритания и Франция продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин. А в дальнейшем предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания. В сообщении также отмечается, что ряд стран ЕС обладает необходимыми технологическими и промышленными возможностями. Речь идет, в частности, о Германии, Италии, Чехии, Бельгии, Нидерландах, Швеции и Испании, где имеются компетенции для создания компонентов ядерного оружия и запасы облученного топлива с энергоблоков АЭС.

«Обращаем внимание администрации США и руководства всех остальных стран мира на необходимость сделать все возможное, чтобы не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия», – подчеркнули в ведомстве.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о намерении увеличить количество ядерных боеголовок, а премьер-министр Польши Дональд Туск допустил возможность получения страной собственного ядерного оружия в будущем.

