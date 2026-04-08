Вэнс посчитал неприемлемыми угрозы Зеленского в отношении Орбана

Ведомости

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана были неприемлемыми и выглядели нелепо. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Венгрию.

«Я почти не мог в это поверить, но это правда. Это совершенно возмутительно. Вы никогда не должны допускать, чтобы глава иностранного правительства или глава иностранного государства угрожал главе правительства союзной страны», – подчеркнул Вэнс (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, об угрозах ему рассказал Орбан лично в ходе недавнего разговора.

5 марта Зеленский пригрозил передать номер Орбана украинским военным. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – сказал он. 7 марта премьер-министр Венгрии ответил на эти слова фразой «это не сработает, прекратите». Орбан отметил, что угрозы президента Украины направлены не только лично ему, но и всей стране.

