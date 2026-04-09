Politico: нефтяные компании выступили против сборов Ирана за проход через пролив
Руководители нефтяных компаний протестуют из-за разрешения для Ирана устанавливать плату за движение через Ормузский пролив. Они направляют обращения в Белый дом, к госсекретарю США Марко Рубио и вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя отрасли.
Собеседник газеты напомнил, что США «выиграли войну», однако до начала операции Иран не брал с судов оплату за проход через пролив. По его словам, Белый дом выслушивает жалобы представителей нефтяных компаний и реагирует на них примерно так: «Да, хорошо, мы примем к сведению».
Как пишет Politico, утром 8 апреля руководители компаний встретились с высокопоставленными членами администрации президента США Дональда Трампа. Они заявили, что возможность Ирана брать оплату приведет к росту стоимости каждой поставки нефти на $2,5 млн.
Вэнс говорил, что между США и Ираном возникло «обоснованное недопонимание» относительно Ливана. По его словам, Вашингтон никогда не давал обещания, что страна не подвергнется атаке во время режима прекращения огня.