Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: нефтяные компании выступили против сборов Ирана за проход через пролив

Ведомости

Руководители нефтяных компаний протестуют из-за разрешения для Ирана устанавливать плату за движение через Ормузский пролив. Они направляют обращения в Белый дом, к госсекретарю США Марко Рубио и вице-президенту страны Джей Ди Вэнсу, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя отрасли.

Собеседник газеты напомнил, что США «выиграли войну», однако до начала операции Иран не брал с судов оплату за проход через пролив. По его словам, Белый дом выслушивает жалобы представителей нефтяных компаний и реагирует на них примерно так: «Да, хорошо, мы примем к сведению».

Как пишет Politico, утром 8 апреля руководители компаний встретились с высокопоставленными членами администрации президента США Дональда Трампа. Они заявили, что возможность Ирана брать оплату приведет к росту стоимости каждой поставки нефти на $2,5 млн.

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп может начать дальнейшие переговоры с Ираном только при условии свободного прохода судов через Ормузский пролив. Акватория вновь была закрыта уже после заключения перемирия, так как Израиль ударил по Ливану.

Вэнс говорил, что между США и Ираном возникло «обоснованное недопонимание» относительно Ливана. По его словам, Вашингтон никогда не давал обещания, что страна не подвергнется атаке во время режима прекращения огня.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её