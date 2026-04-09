Карлсон задался вопросом о большом влиянии Израиля на власти США
Американский журналист Такер Карлсон задался вопросом, почему Израиль оказывает значительное влияние на политику США, а Вашингтон не может его «взять под контроль».
В опубликованном в соцсети X видео он выразил мнение, что США оказались втянуты в конфликт с Ираном под давлением Израиля. По его словам, операция против Тегерана пошла плохо.
«Теперь мы не можем выйти из этой войны из-за поведения той же самой страны – Израиля. Почему?», – добавил он.
Журналист не может понять, почему даже не рассматривается взятие Израиля под контроль в США. Карлсон также отметил, что американское общество должно понимать причины, по которым, по его оценке, «крошечная страна» обладает столь значительным влиянием на власти США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран отвечал ударами по израильской территории и военным объектам США в регионе.
8 апреля стороны договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп назвал предложенный Тегераном план из десяти пунктов основой для переговоров и заявил, что этот срок позволит согласовать сделку. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщал, что на период перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства.
В Израиле поддержали паузу в ударах по Ирану, однако подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан. Позднее Армия обороны Израиля сообщила о крупнейшей атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала операции. По данным военных, удары затронули более 100 объектов. В результате, по имеющейся информации, погибли более 250 человек. После этого Иран заявил о нарушении перемирия.