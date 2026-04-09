Россия и Украина проведут обмен телами погибших военных 9 апреля
Предыдущий обмен состоялся 26 февраля: тогда Украине передали 1000 тел, России – 35. О нем рассказывал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 февраля сообщал, что с лета 2025 г. Россия передала украинской стороне более 12 000 тел погибших. Договоренности об обменах телами и военнопленными были достигнуты 23 июля 2025 г. в ходе переговоров в Стамбуле.
В начале марта стороны также провели два обмена пленными: 5 марта – по 200 человек, 6 марта – по 300. При возвращении российских военнослужащих посредническую помощь оказали ОАЭ и США. Сначала их доставляли в Белоруссию, где они получали медицинскую помощь, после чего направляли в Россию для реабилитации.
2 апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял о фактах жестокого обращения с российскими военнослужащими в украинском плену. По его словам, следователи опрашивают каждого вернувшегося из плена бойца и дают правовую оценку действиям ВСУ. По данным Бастрыкина, российских военных представители ВСУ били палками и электричеством, а также спускали на них собак.