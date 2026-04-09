Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и Украина проведут обмен телами погибших военных 9 апреля

Ведомости

Россия и Украина 9 апреля проведут очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Предыдущий обмен состоялся 26 февраля: тогда Украине передали 1000 тел, России – 35. О нем рассказывал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 февраля сообщал, что с лета 2025 г. Россия передала украинской стороне более 12 000 тел погибших. Договоренности об обменах телами и военнопленными были достигнуты 23 июля 2025 г. в ходе переговоров в Стамбуле.

В начале марта стороны также провели два обмена пленными: 5 марта – по 200 человек, 6 марта – по 300. При возвращении российских военнослужащих посредническую помощь оказали ОАЭ и США. Сначала их доставляли в Белоруссию, где они получали медицинскую помощь, после чего направляли в Россию для реабилитации.

2 апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин заявлял о фактах жестокого обращения с российскими военнослужащими в украинском плену. По его словам, следователи опрашивают каждого вернувшегося из плена бойца и дают правовую оценку действиям ВСУ. По данным Бастрыкина, российских военных представители ВСУ били палками и электричеством, а также спускали на них собак.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её