Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел проверку выполнения боевых задач военными группировки войск «Центр». Об этом сообщило возглавляемое им ведомство.
«В завершение работы Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации», – отметило ведомство.
Офицеры штаба рассказали о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности «Центра». В частности, доклад представил командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук.
По словам начальника управления войск беспилотных систем группировки, результаты подразделений, связанных с БПЛА, оцениваются как высокие. Они в том числе оказывают практическую помощь в разведке.
19 марта подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Павловка в ДНР. В тот же день активные действия «Южной» группировки войск помогли установить контроль в Федоровке Второй в том же регионе.