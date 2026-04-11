Британия приостановила передачу архипелага Чагос Маврикию из-за позиции Трампа
Правительство Великобритании приостановило свой план по передаче суверенитета над архипелагом Чагос после того, как не смогло заручиться поддержкой США, пишет Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп в феврале назвал «большой ошибкой» план по передаче архипелага в Индийском океане Маврикию с сохранением контроля над совместной американо-британской военной базой Диего-Гарсия на правах аренды, хотя ранее он поддерживал эту идею.
Хотя Великобритания уже подписала договор с Маврикием, законопроект о передаче территорий еще не прошел все стадии утверждения в парламенте. Правительство премьер-министра Кира Стармера заявило, что не будет реализовывать договор без поддержки Вашингтона.
Соглашение по Чагосу подверглось критике внутри страны со стороны оппозиции, включая консерваторов и партию «Реформа». Лидер тори Кеми Баденок заявила, что отмена плана – это «еще одно сокрушительное обвинение в адрес премьер-министра, который боролся за передачу британской суверенной территории и выплату 35 млрд фунтов за использование критически важной военной базы, которая и так принадлежала нам».