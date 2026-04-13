Лихачев: новые власти Венгрии будут действовать в интересах народа
При оценке перспектив строительства АЭС «Пакш‑2» в Венгрии с участием РФ «Росатом» исходит из предположения, что новое правительство Петера Мадьяра будет действовать в интересах венгерского народа. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Проект "Пакш" – предмет многодесятилетнего сотрудничества между нашей страной и Венгрией», – добавил Лихачев.
Руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский говорил «Ведомостям», что ожидать немедленной остановки ключевых энергетических проектов с Россией, таких как АЭС «Пакш-2», или отказа от углеводородов после выборов в Венгрии не стоит, так как реальных альтернатив у Будапешта пока нет. Он добавил, что новое руководство Венгрии будет «взвешивать все за и против», исходя из рациональных соображений. При этом, по его словам, эпоха «демонстративной дружбы» с Россией и доктрина «восточных ветров» уходят в прошлое.
21 ноября министерство финансов США разрешило операции по проекту АЭС «Пакш-2» в Венгрии, в которых примут участие несколько российских банков. Эта АЭС станет первым современным проектом российской атомной станции с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ на территории Евросоюза. Основная лицензия была выдана в августе 2022 г.