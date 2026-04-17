WSJ: внук Рауля Кастро пытался передать секретное письмо Трампу
Внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро попытался передать президенту США Дональду Трампу секретное письмо в обход дипломатических каналов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, документ был оформлен как дипломатическая нота с официальной печатью. В нем предлагались экономические и инвестиционные соглашения, а также обсуждалось возможное смягчение санкций. Кроме того, в письме содержалось предупреждение о готовности кубинских властей к возможному вторжению США.
Курьером выступал предприниматель Роберто Карлос Чамисо Гонсалес, связанный с окружением Кастро. Однако в аэропорту Майами сотрудники таможенной службы изъяли письмо и отправили его обратно в Гавану. Неясно, дошло ли послание до Белого дома.
По оценкам источников WSJ, попытка передачи могла быть связана с желанием обойти госсекретаря Марко Рубио, который выступает за ужесточение политики США в отношении Кубы.
Ситуация на Кубе обострилась после введения Вашингтоном ограничений на поставки нефти на остров и угроз санкций против стран, сотрудничающих с Гаваной. 13 апреля президент США заявлял, что Вашингтон может «заглянуть» на Кубу после того, как решит все вопросы с Ираном. При этом Трамп назвал Кубу страной в упадке и утверждал, что «она уже давно очень плохо управляется».