Средства ПВО за сутки ликвидировали 568 беспилотников
Системы ПВО за сутки нейтрализовали девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 568 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом объявило Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места хранения дронов дальнего действия и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 145 районах.
18 апреля Минобороны писало об уничтожении за ночь 258 беспилотников над регионами РФ. Военнослужащие отразили атаки над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовским морями.
На фоне попыток ударов Росавиация вводила временные ограничения на работу ряда аэропортов. Меры затронули воздушные гавани в Самаре, Пскове, Санкт-Петербурге («Пулково»), Калининграде («Храброво»), Казани, Чебоксарах, Краснодаре, Нижнем Новгороде («Чкалов»), Ярославле («Туношна»), Бугульме, Нижнекамске («Бегишево»), Оренбурге, Вологде, Череповце.