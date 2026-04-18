Tasnim: Иран пока не согласовал следующий раунд переговоров с США

Ася Султанова

Иран до сих пор не согласился на проведение следующего раунда переговоров с США, пишет агентство Tasnim со ссылкой на источники в органах власти.

Иран пока не одобрил следующий раунд из-за заявления президента США Дональда Трампа о морской блокаде страны, а также из-за чрезмерных требований США на переговорах, которые продолжают звучать.

Как пишет издание, Иран дал ясно понять, что отказ Соединенных Штатов от чрезмерных требований на переговорах является основным условием для продолжения диалога. В противном случае Иран не намерен тратить время на затянувшиеся и бесполезные переговоры.

Согласно информации, полученной Tasnim, позиция Ирана была доведена до сведения американских официальных лиц через Пакистан.

Издание Axios 17 апреля сообщило о том, что Трамп рассчитывает на заключение соглашения с Ираном, которое может быть достигнуто уже в ближайшие один–два дня.

«Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Думаю, встреча, вероятно, состоится в выходные. Я считаю, что мы заключим сделку в течение одного–двух дней», – сказал Трамп.

Агенство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писало, что стороны пока не договорились по ключевым вопросам, в частности, по ядерной проблематике. Трамп заявлял, что Иран согласился передать Вашингтону высокообогащенный уран с ядерных объектов. Исламская Республика опровергает это сообщение.

