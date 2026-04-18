В 11 аэропортах России сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Оренбурга, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар, Кирова («Победилово»), Вологды, Череповца и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения вводились 18 апреля для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент все воздушные гавани работают в штатном режиме.
Ранее были сняты ограничения в аэропортах Пензы и Саратова («Гагарин»). Пассажиры петербургского аэропорта «Пулково» также столкнулись со сбоями в расписании. Вылет 18 рейсов задержали более чем на два часа, еще четыре полета были отменены.
