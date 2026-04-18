«Росатом» заявил о готовности вывезти обогащенный уран из Ирана
В 2015 г. по просьбе Ирана российская сторона вывозила из страны обогащенный уран, «Росатом» готов помочь с этим вопросом и сейчас. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев «Стране Росатом».
По его словам, Москва с большим вниманием следит за ходом переговорного процесса между представителями Вашингтона и Тегерана, а также заявлениями президента США Дональда Трампа, особенно по теме иранской ядерной программы. В ходе переговоров сторон ключевым и болезненным вопросом остается тема вывоза обогащенного урана из Ирана.
«Кроме весьма сложной технической составляющей, немаловажной частью будущих договоренностей является вопрос доверия. И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной», – отметил Лихачев (цитата по ТАСС).
17 апреля Трамп объявил о согласии Тегерана передать Вашингтону «ядерную пыль, которая находится глубоко под землей». По данным The Washington Post, речь идет о запасах высокообогащенного урана, которые были захоронены после американских авиаударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г.
Исламская Республика опровергает это сообщение. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что передача урана США никогда не рассматривалась как вариант.