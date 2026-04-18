Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания

Число погибших выросло до пяти, ранены 15
Ведомости

Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Спецназ провел штурм магазина, в котором забаррикадировался нападавший и где он удерживал заложников. Перед этим со стрелком пытались вести переговоры.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате стрельбы погибли два человека, еще 10 ранены. Пострадавших госпитализировали. Среди них есть ребенок и охранник супермаркета, в который ворвался стрелок.

18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Полиция города объявила о проведении операции по задержанию стрелка. На место происшествия направились полицейские и спецназовцы.

Украинское издание «Страна» писало, что нападавший взял заложников и забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Здание окружил спецназ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте