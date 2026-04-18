Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержанияЧисло погибших выросло до пяти, ранены 15
Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Спецназ провел штурм магазина, в котором забаррикадировался нападавший и где он удерживал заложников. Перед этим со стрелком пытались вести переговоры.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате стрельбы погибли два человека, еще 10 ранены. Пострадавших госпитализировали. Среди них есть ребенок и охранник супермаркета, в который ворвался стрелок.
18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Полиция города объявила о проведении операции по задержанию стрелка. На место происшествия направились полицейские и спецназовцы.
Украинское издание «Страна» писало, что нападавший взял заложников и забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Здание окружил спецназ.