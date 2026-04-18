В ФРГ задержали мужчину за арку с надписью «Труд делает свободным» у налоговой
Полиция Баварии задержала мужчину, подозреваемого в установке у здания налоговой инспекции конструкций с надписью «Труд делает свободным» («Arbeit macht frei»). Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на управление полиции региона.
По данным правоохранительных органов, задержанным оказался 33-летний гражданин Польши, проживающий в районе Пассау.
Как уточняет издание, в марте перед зданием налоговой инспекции появилась копия ворот концлагеря Освенцим с надписью «Arbeit macht frei». В апреле рядом была установлена еще одна конструкция, стилизованная под крематорий.
Полиция квалифицирует произошедшее как использование запрещенной символики. В настоящее время продолжается расследование, устанавливаются мотивы подозреваемого.