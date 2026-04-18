Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

В ФРГ задержали мужчину за арку с надписью «Труд делает свободным» у налоговой

Ведомости

Полиция Баварии задержала мужчину, подозреваемого в установке у здания налоговой инспекции конструкций с надписью «Труд делает свободным» («Arbeit macht frei»). Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на управление полиции региона.

По данным правоохранительных органов, задержанным оказался 33-летний гражданин Польши, проживающий в районе Пассау.

Как уточняет издание, в марте перед зданием налоговой инспекции появилась копия ворот концлагеря Освенцим с надписью «Arbeit macht frei». В апреле рядом была установлена еще одна конструкция, стилизованная под крематорий.

Полиция квалифицирует произошедшее как использование запрещенной символики. В настоящее время продолжается расследование, устанавливаются мотивы подозреваемого.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте