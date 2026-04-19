Сын Карлсона покинул администрацию Трампа после конфликта отца с президентом

Конфликт между Трампом и Карлсоном разгорелся в последние недели. Журналист резко раскритиковал Трампа за угрозы уничтожить большую часть иранского общества, обвинив президента в том, что тот «играет роль Бога». «У нас не теократия. Мы не воюем с другими теократиями, чтобы выяснить, какая эффективнее», – заявил Карлсон в своем шоу.