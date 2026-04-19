Сын Карлсона покинул администрацию Трампа после конфликта отца с президентом
Бакли Карлсон, сын известного американского консервативного журналиста Такера Карлсона, покинул пост заместителя пресс-секретаря вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Independent. Его уход произошел на фоне растущей вражды между его отцом и президентом Дональдом Трампом из-за войны с Ираном.
Официальной причиной увольнения называются планы Бакли Карлсона основать собственную политическую консалтинговую фирму. Представитель Вэнса сообщил изданию, что Карлсон-младший впервые заявил о намерении уйти еще в декабре 2025 г., но оставался на посту несколько месяцев для обеспечения плавной передачи дел.
Конфликт между Трампом и Карлсоном разгорелся в последние недели. Журналист резко раскритиковал Трампа за угрозы уничтожить большую часть иранского общества, обвинив президента в том, что тот «играет роль Бога». «У нас не теократия. Мы не воюем с другими теократиями, чтобы выяснить, какая эффективнее», – заявил Карлсон в своем шоу.
Трамп ответил в соцсети Truth Social, назвав Карлсона и других критиков войны людьми с «низким IQ». В ответ Карлсон начал продавать бейсболки с надписью LOW IQ, а в интервью Newsmax сравнил Трампа с рабом, заявив, что президент «не может принимать собственные решения».
В марте Карлсон сообщил, что ЦРУ начало проверку его деятельности и рассматривает возможность уголовного преследования. По его словам, причиной стали его контакты с иранской стороной до начала войны, а также критика Израиля, которая не понравилась разведке.