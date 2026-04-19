Путин на следующей неделе встретится с призерами чемпионата мира по боксу
Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит международные контакты, а также проведет два традиционных совещания – заседание правительства и оперативную встречу с постоянными членами Совета безопасности. О планах президента сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Глава государства также встретится с победителями и призерами чемпионата мира по боксу. Как отметил Зарубин, боксеры запустили процесс возвращения на международные турниры российского флага и гимна. Еще одно запланированное мероприятие – общение с участниками третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который будет проходить с 20 по 22 апреля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал о предстоящей поездке Путина в Китай. Точные даты не сообщаются.