Уиткофф и Кушнер представят американскую делегация на переговорах в Пакистане
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Исламабад для возобновления переговоров с Ираном, сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью The New York Post. Второй раунд мирных переговоров запланирован на 21 апреля, к ним также присоединится зять президента Джаред Кушнер. Уиткофф прибудет в Исламабад вечером 20 апреля.
Президент США также пригрозил Ирану жесткими последствиями в случае отказа от сделки. «Если Иран не подпишет эту сделку, вся страна будет взорвана», – заявил он в интервью Fox News. Трамп вновь повторил угрозу нанести удары по мостам и энергетической инфраструктуре Ирана, а также потребовал передачу остатков ядерной программы. При этом он подтвердил, что блокада иранских портов пока сохраняется.
Действующее двухнедельное прекращение огня между США и Ираном истекает 22 апреля. Трамп выразил уверенность, что продление не потребуется, и заявил о неизбежности заключения мира: «Это произойдет. Так или иначе. Хорошим способом или жестким». Президент также сообщил, что США отслеживают иранские ядерные объекты через спутники и обладают «еще более мощным оружием», чем применялось в начале операции «Эпическая ярость».
Трамп в соцсети Truth Social писал, что предлагает Тегерану «честную и разумную сделку», но пригрозил жесткими ответными действиями в случае отказа. «Соединенные Штаты выведут из строя каждую электростанцию и каждый мост в Иране», – написал он, добавив: «Хватит быть хорошим мальчиком!»
Переговоры США и Ирана в Исламабаде 11 апреля длились 21 час, но не принесли результатов. Стороны не смогли договориться по контролю над Ормузским проливом (Тегеран требует нового режима судоходства) и ядерной энергетике.