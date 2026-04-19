Соратник Трампа возглавит расследование по делу о «сговоре с Россией» на выборах

Юрист Джо Ди Дженова будет приведен к присяге в понедельник в Майами – он займет должность советника генерального прокурора и возглавит расследование так называемого дела о «сговоре с Россией». Об этом сообщил корреспондент Newsmax в Белом доме Майк Картер. Работать Ди Дженова будет в здании суда в Форт‑Пирсе (штат Флорида), где с января заседает большое жюри.