Соратник Трампа возглавит расследование по делу о «сговоре с Россией» на выборах

Юрист Джо Ди Дженова вступит в новую должность в понедельник
Юрист Джо Ди Дженова будет приведен к присяге в понедельник в Майами – он займет должность советника генерального прокурора и возглавит расследование так называемого дела о «сговоре с Россией». Об этом сообщил корреспондент Newsmax в Белом доме Майк Картер. Работать Ди Дженова будет в здании суда в Форт‑Пирсе (штат Флорида), где с января заседает большое жюри.

Этот город также известен тем, что там работает судья Эйлин Кэннон. Именно она рассматривала дело спецпрокурора Джека Смита против Дональда Трампа по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами. В июле 2024 г. Кэннон отменила обвинительное заключение, посчитав, что назначение Смита нарушало конституцию США.

Ди Дженова, как отмечает издание, фигура с богатым профессиональным прошлым: в 1983–1988 гг. он занимал пост прокурора округа Колумбия и накопил многолетний опыт работы в федеральных правоохранительных органах. Вместе с женой Викторией Тоенсинг он выступает экспертом Newsmax по правовым и политическим вопросам.

Ди Дженова давно выступает в качестве сторонника Дональда Трампа: он регулярно участвует в интервью, обсуждая вопросы, связанные с министерством юстиции и федеральными расследованиями. Он неоднократно критиковал первоначальное расследование дела о «российском вмешательстве», утверждая, что федеральные власти допустили ошибки в ходе следствия. Кроме того, Ди Дженова участвовал в неудачной юридической попытке Трампа оспорить результаты выборов 2020 г.

По данным ABC News, назначение Ди Дженовы последовало после отстранения старшего прокурора в прокуратуре США по Южному округу Флориды Марии Медетис Лонг. Источники сообщили, что Лонг выразила обеспокоенность поспешными попытками выдвинуть уголовные обвинения против бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана.

История обвинений во вмешательстве России в американские выборы берет начало в 2016 г. Тогда появились утверждения о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы США с целью помочь Трампу победить. Среди ключевых элементов обвинений фигурировали кибератаки на серверы Демократической партии, распространение компромата через WikiLeaks, активность российских «фабрик троллей» в социальных сетях, а также предполагаемые контакты между представителями предвыборного штаба Трампа и российскими гражданами.

В 2017 г. разведсообщество США, включая ЦРУ, ФБР и АНБ, выпустило доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы проводила кампанию по вмешательству в выборы. Бреннан играл ключевую роль в подготовке этого отчета.

Трамп и российские официальные лица неоднократно отвергали все обвинения. Трамп называл расследование «охотой на ведьм», «фейковыми новостями» и «политическим преследованием», утверждая, что демократы используют тему «российского вмешательства» для дискредитации его победы. Кремль, со своей стороны, отрицал какое‑либо вмешательство, называя обвинения «бездоказательными» и «антироссийской пропагандой».

Наиболее масштабным стало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, проводившееся в 2017–2019 гг. Его итоговый доклад не нашел прямых доказательств сговора между командой Трампа и российскими властями.

Теперь расследование, которое возглавит Ди Дженова, изучает, могли ли сотрудники разведки и прокуроры годами незаконно преследовать Трампа. Это дело иногда называют «расследованием большого заговора», указывает телеканал.

Примечательно, что сам Ди Дженова ранее называл Бреннана «настоящим предателем» и призывал привлечь его к уголовной ответственности за якобы ложные показания конгрессу. Бреннан отвергает эти обвинения и настаивает на достоверности выводов разведсообщества в 2017 г.

