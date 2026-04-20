CNN: в требования Ирана вошли разблокировка $20 млрд и ослабление санкций США
В ходе переговоров Иран запросил у США существенно ослабить санкции и разморозить активы Тегерана в размере свыше $20 млрд, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
Как отмечает CNN, обогащение урана также остается спорным моментам в процессе урегулирования. По словам иранского чиновника, заявление президента США Дональда Трампа о том, что исламская республика согласилась приостановить программу на неопределенный срок, неправдиво. Источник телеканала подчеркнул, что Иран «никогда не согласится» на это, потому что такое решение нарушает нормы международного права.
Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Ведомостям» заявил, что первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде 11 апреля провалился из-за желания Трампа диктовать условия. Дипломат отметил, что глава Белого дома требовал от Тегерана исполнения всех требований Вашингтона без исключения. Трампу необходимо удовлетворение 100% американских требований, он недоволен даже уровнем в 95%, заключил посол.
На встрече в Исламабаде стороны не договорились о долгосрочном урегулировании конфликта на фоне противоречий, однако приняли решение о временном режиме прекращения огня и частичном открытии Ормузского пролива. При этом сейчас акватория уже закрыта, потому что США так и не сняли морскую блокаду с Ирана.