Путин обсудил с Мельниченко развитие экономики Пензенской области
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Глава региона доложил о ключевых экономических показателях и инвестиционных проектах.
Мельниченко отметил рост валового регионального продукта: с 272 млрд руб. в 2021 г. показатель может превысить 1 трлн руб. к концу 2028 г. и достичь 1,14 трлн руб. к 2030 г. По его словам, регион сохраняет положительную динамику промышленного производства, а объем отгруженной продукции вырос с 530 млрд до 577 млрд руб.
По данным главы региона, все это сказывается на средней зарплате в регионе. По итогам 2025 г. она составила 67 292 руб., в промышленности – 76 508 руб. Доля малого и среднего бизнеса в ВРП достигла 35,6%, что является лучшим результатом в Приволжском федеральном округе.
Уровень безработицы на 1 января 2026 г. составил 1,5%. При этом число вакансий превышает количество зарегистрированных безработных – 8706 против 1959 человек.
Отдельное внимание было уделено сельскому хозяйству. Площадь пашни достигла 2,198 млн га. Регион увеличивает посевы зерновых и технических культур, а урожайность сохраняется на уровне не ниже 29,8 ц. Еще одна важная для региона культура – это сахарная свекла. В Пензенской области три крупных сахарных завода, которые по прошлому году произвели 400 000 т сахарной свеклы.
Губернатор также сообщил о планах реконструкции аэропорта Пензы. Проект предусматривает строительство терминала площадью около 10 000 кв. м с пропускной способностью до 700 000 пассажиров в год. Объем инвестиций оценивается более чем в 5 млрд руб.
«С инвестором мы уже в принципе определились и с ним работаем, поэтому, я думаю, что, наверное, в этом году уже будем запускаться. То есть уже проект, и будем его реализовывать», – пояснил Мельниченко.
Последняя личная встреча Путина с Мельниченко до этого проходила 2 августа 2021 г., когда тот исполнял обязанности главы региона.
Президент продолжает череду встреч с главами регионов РФ. Так, 16 апреля глава страны общался в Кремле с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Тот рассказал главе государства, что власти региона продолжают заниматься поддержкой бойцов спецоперации и их семей.