Таиланд ускорит проект сухопутного моста из-за кризиса в Ормузском проливе
Таиланд намерен ускорить реализацию проекта «сухопутного моста» между Индийским и Тихим океанами на фоне кризиса в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного министра.
Тайский вице-премьер Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что власти активизируют работу над инфраструктурным проектом, который должен сократить время перевозок. Стоимость инициативы оценивается примерно в 1 трлн бат, или $31 млрд.
«Сухопутный мост» через перешеек Кра направлен на создание альтернативного маршрута для транспортировки грузов между Сиамским заливом (Тихий океан) и Андаманским морем (Индийский океан), минуя перегруженный Малаккский пролив.
Ускорение проекта связано с обострением ситуации вокруг Ормузского пролива. 18 апреля сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о его закрытии для судоходства после того, как США не сняли морскую блокаду иранских портов, введенную 13 апреля.
До этого Иран допускал проход судов из нейтральных и дружественных стран, однако теперь предупредил, что приближение любых кораблей будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом» и может повлечь атаки.
19 апреля заместитель министра иностранных дел дружественного Ирану правительства хуситов в Йемене Хусейн аль-Эззи также пригрозил перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив. По его словам, они могут принять такое решение, если американский лидер Дональд Трамп продолжит препятствовать установлению мира в регионе. Через этот маршрут до начала войны в Иране проходило около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).