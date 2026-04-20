Таиланд ускорит проект сухопутного моста из-за кризиса в Ормузском проливе

19 апреля заместитель министра иностранных дел дружественного Ирану правительства хуситов в Йемене Хусейн аль-Эззи также пригрозил перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив. По его словам, они могут принять такое решение, если американский лидер Дональд Трамп продолжит препятствовать установлению мира в регионе. Через этот маршрут до начала войны в Иране проходило около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).