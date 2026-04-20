Лавров назвал задачей ОДКБ «уберечь правду» о борьбе с нацизмом
Задачей стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стало бережное отношение к правде об общей борьбе за освобождение мира от нацизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на заседании совета Парламентской ассамблеи организации, передает «Дума ТВ».
«Наша цель – сохранить, уберечь правду об общей борьбе за освобождение мира от нацизма. Увековечить подвиг советского народа, который отстоял независимость родной земли и освободил Европу и мир от коричневой чумы», – сказал министр.
Лавров напомнил, что в России 19 апреля – день памяти жертв геноцида советского народа, который был совершен во время Великой Отечественной войны. Он отметил необходимость делать все, чтобы молодое поколение понимало историю своих предков.
19 апреля в видеообращении Лавров заявил, что российские дипломаты продолжат добиваться признания геноцидом преступлений нацистов против граждан Советского Союза. Он подчеркнул, что Москва намерена закрепить этот статус на международном уровне, а также защитить историческую правду и противодействовать попыткам обелить нацистских преступников.