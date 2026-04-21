Шойгу встретился с послом ОАЭ в России
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 20 апреля провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в России Мохамедом Ахмадом Султаном Эсса Аль-Джабером. Об этом сообщается на сайте российского Совбеза.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, уточняется в сообщении.
31 марта президент РФ Владимир Путин провел переговоры с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном. Тогда стороны выразили озабоченность деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.