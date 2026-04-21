Власти Пакистана: Иран не подтвердил участие в переговорах в Исламабаде
Иран до сих пор публично не подтвердил, что направит делегацию для участия в мирных переговорах в Исламабаде, заявил министр информации Пакистана Атаулла Тарар в соцсети Х.
По его словам, пакистанская сторона, выступающая посредником, продолжает поддерживать контакт с Тегераном и предпринимает усилия для организации второго раунда переговоров.
Тарар подчеркнул, что решение Ирана об участии в переговорах до окончания двухнедельного режима прекращения огня имеет ключевое значение. Перемирие истекает 22 апреля. Власти Пакистана рассчитывают, что дипломатический диалог позволит продвинуться в урегулировании ситуации, но окончательное решение иранской стороны пока не объявлено.
20 апреля официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи говорил, что в Тегеране еще не приняли решения о втором раунде переговоров с США в Исламабаде. По его словам, «сам акт морской блокады страны является актом агрессии». 21 апреля Axios писал, что иранская делегация получила согласие верховного лидера Моджтабы Хаменеи на участие в переговорах с США.
Также стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс полетит в Исламабад, чтобы встретиться с делегацией Ирана, только 21 апреля, а не 20, как отмечал американский лидер Дональд Трамп.