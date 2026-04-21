«Единая Россия» выступила против упрощенного взыскания долгов за ЖКХ
«Единая Россия» выступает против решений, которые упрощают взыскание долгов по ЖКХ, заявил председатель Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
Он заявил, что сначала должна быть выстроена понятная и прозрачная система начисления платежей. По словам парламентария, обсуждение вариантов работы с задолженностью можно начинать только после этого.
«Человек должен понимать, за что и сколько он платит», – резюмировал он.
20 апреля «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ сообщили, что ведомство подготовит законопроект об онлайн-взыскании долгов по ЖКХ по всей России, если эксперимент пройдет успешно. Этот способ позволит быстрее и стабильнее оплачивать долги.
При обнаружении задолженности ГИС ЖКХ связывается с базами данных МВД и Росреестра, находит владельца квартиры, а затем присылает ему уведомление на «Госуслуги». Если человек игнорирует сообщение, то система формирует пакет документов и направляет его мировому судье.