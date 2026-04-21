Доминикана выдала РФ обвиняемого в неуплате налогов на 1 млрд рублей

В феврале ОАЭ выдали России двух разыскиваемых по делу о мошенничестве россиян. Один из фигурантов, по данным следствия, похитил выделенные из муниципального бюджета средства, будучи в должности гендиректора коммерческой организации. Сумма похищенного составила более 9,3 млн руб. Вторая обвиняемая в незаконной банковской деятельности с 2019 по 2023 г. оказывала банковские услуги без лицензии. Ее незаконный доход составил порядка 200 млн руб.