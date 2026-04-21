Главная / Общество /

Доминикана выдала РФ обвиняемого в неуплате налогов на 1 млрд рублей

Ведомости

Власти Доминиканы передали России обвиняемого в неуплате налогов на 1,1 млрд руб. директора московской фирмы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД медиа».

По версии следствия, фигурант, будучи совладельцем и фактическим руководителем коммерческого предприятия в Москве с 2017 по 2020 г., совместно с сообщниками предоставляли налоговые декларации с фиктивными данными. Ущерб от уклонения от уплаты налогов составил более 1,1 млрд руб.

После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся за границей, его объявили в международный розыск. Его обнаружили в Доминиканской Республике, после чего местными органами было принято решение о его депортации в Россию.

В феврале ОАЭ выдали России двух разыскиваемых по делу о мошенничестве россиян. Один из фигурантов, по данным следствия, похитил выделенные из муниципального бюджета средства, будучи в должности гендиректора коммерческой организации. Сумма похищенного составила более 9,3 млн руб. Вторая обвиняемая в незаконной банковской деятельности с 2019 по 2023 г. оказывала банковские услуги без лицензии. Ее незаконный доход составил порядка 200 млн руб.

