Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

WSJ: фонд Гейтса проверят на связь с Эпштейном

Фонд Гейтса, принадлежащий основателю Microsoft Биллу Гейтсу, инициировал внешнюю проверку на связь с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненного в сексуальных преступлениях, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое пришло всем сотрудникам.

Кроме того, компания сократит до 20% рабочих мест в течение следующих нескольких лет. Под сокращение попадут около 500 человек. Фонд, по данным газеты, переживает потрясение из-за разоблачений, касающихся связей миллиардера-сооснователя Microsoft с Эпштейном.

25 февраля Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с Эпштейном. Во время закрытого мероприятия он заявил, что его встречи с финансистом «бросили тень» на репутацию благотворительной организации. При этом он подчеркнул, что не участвовал в преступлениях Эпштейна и не взаимодействовал с его жертвами.

Гейтс заявил, что после 2014 г. больше не встречался с Эпштейном и не отвечал на его письма. Представитель фонда подтвердил изданию, что Гейтс проводит подобные встречи дважды в год и на этот раз «откровенно ответил на вопросы, взяв на себя ответственность за свои действия».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь