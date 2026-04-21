WSJ: фонд Гейтса проверят на связь с Эпштейном
Кроме того, компания сократит до 20% рабочих мест в течение следующих нескольких лет. Под сокращение попадут около 500 человек. Фонд, по данным газеты, переживает потрясение из-за разоблачений, касающихся связей миллиардера-сооснователя Microsoft с Эпштейном.
25 февраля Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за контакты с Эпштейном. Во время закрытого мероприятия он заявил, что его встречи с финансистом «бросили тень» на репутацию благотворительной организации. При этом он подчеркнул, что не участвовал в преступлениях Эпштейна и не взаимодействовал с его жертвами.
Гейтс заявил, что после 2014 г. больше не встречался с Эпштейном и не отвечал на его письма. Представитель фонда подтвердил изданию, что Гейтс проводит подобные встречи дважды в год и на этот раз «откровенно ответил на вопросы, взяв на себя ответственность за свои действия».