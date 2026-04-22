В Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины
В Крыму пресечена деятельность агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, задержанный – житель Волгоградской области – самостоятельно установил контакт с представителем украинской спецслужбы и по заданию куратора передавал сведения о военных объектах в Севастополе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
10 апреля сотрудники ФСБ РФ задержали сотрудника городской администрации Мариуполя по подозрению в госизмене. Он передавал спецслужбам Украины данные о дислокациях частей Вооруженных сил (ВС) России.
Следствие установило, что сотрудник администрации через Telegram инициативно связался с украинскими спецслужбами и начал сообщать им сведения, где дислоцированы подразделения российской армии на территории Мариупольского муниципального округа.