США приостановили поставки долларов в Ирак из-за атак проиранских формирований
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки долларов в Ирак и заморозила часть программ сотрудничества в сфере безопасности с его вооруженными силами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и американских чиновников. Это усиливает давление на Багдад с целью ликвидации проиранских вооруженных формирований, отмечает издание.
По данным источников, минфин США недавно заблокировал доставку почти $500 млн наличными – средств от продажи иракской нефти, хранящихся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка. Это уже вторая партия долларов, поставка которой была задержана с начала войны с Ираном.
Решение последовало после серии атак проиранских группировок на американские объекты в Ираке и соседних странах. США также уведомили Багдад о приостановке финансирования отдельных программ по борьбе с терроризмом и обучению военных до прекращения этих атак и принятия мер по демонтажу вооруженных групп.
В госдепартаменте отметили, что неспособность иракских властей предотвратить атаки, а также поддержка группировок со стороны отдельных элементов внутри правительства негативно сказывается на двусторонних отношениях.
В марте посольство США в Ираке рекомендовало американцам немедленно покинуть территорию этой страны. Подчеркивается, что поддерживаемые Ираном группировки неоднократно атаковали международную зону в центре Багдада, район международного аэропорта «Эрбиль» и генконсульства.