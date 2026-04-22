В Филадельфии ограбили инкассаторский грузовик с $1,8 млн

В феврале в городе Штур (федеральная земля Нижняя Саксония) в ФРГ произошло дерзкое ограбление филиала Volksbank. Трое неизвестных в голубой спецодежде проникли в хранилище банка через световой люк. Злоумышленники вскрыли 14 банковских ячеек, после чего скрылись с места преступления незамеченными.