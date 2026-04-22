Главная / Политика /

В Филадельфии ограбили инкассаторский грузовик с $1,8 млн

Ведомости

Двое вооруженных мужчин ограбили бронированный грузовик на $1,8 млн в американском городе Филадельфия. Об этом сообщает 6ABC со ссылкой на полицию.

По их данным, нападение произошло утром на Торресдейл-авеню. Неизвестные, вооруженные автоматическим оружием, напали на инкассаторский автомобиль компании Brinks и скрылись с места преступления на синем автомобиле.

Позже полиция обнаружила автомобиль, использованный для побега.

В момент ограбления грузовик находился на автобусной площадке и обслуживал один из финансовых центров.

В результате происшествия никто не пострадал, задержанных на данный момент нет. Полиция опрашивает свидетелей, расследование передано ФБР.

В феврале в городе Штур (федеральная земля Нижняя Саксония) в ФРГ произошло дерзкое ограбление филиала Volksbank. Трое неизвестных в голубой спецодежде проникли в хранилище банка через световой люк. Злоумышленники вскрыли 14 банковских ячеек, после чего скрылись с места преступления незамеченными.

