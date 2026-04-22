В Филадельфии ограбили инкассаторский грузовик с $1,8 млн
Двое вооруженных мужчин ограбили бронированный грузовик на $1,8 млн в американском городе Филадельфия. Об этом сообщает 6ABC со ссылкой на полицию.
По их данным, нападение произошло утром на Торресдейл-авеню. Неизвестные, вооруженные автоматическим оружием, напали на инкассаторский автомобиль компании Brinks и скрылись с места преступления на синем автомобиле.
Позже полиция обнаружила автомобиль, использованный для побега.
В момент ограбления грузовик находился на автобусной площадке и обслуживал один из финансовых центров.
В результате происшествия никто не пострадал, задержанных на данный момент нет. Полиция опрашивает свидетелей, расследование передано ФБР.
