Путин поздравил нотариусов с 160-летием создания нотариата в России
Президент РФ Владимир Путин поздравил нотариусов с 160-летием создания нотариата в РФ. Он отметил, что нынешнее поколение специалистов хранит традиции, заложенные предшественниками. Его поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Путин напомнил, что в апреле 1866 г. было принято Временное положение о нотариальной части, которое легло в основу деятельности нотариата. Все эти 160 лет он играл весомую роль в жизни государства и общества, подчеркнул глава государства.
По словам Путина, нотариусы защищают права и законные интересы граждан и юридических лиц и обеспечивают безопасность экономической деятельности. Он отметил, что при выполнении обязанностей нынешние специалисты применяют современные технологии и подходы, а также повышают качество предоставляемых услуг.
