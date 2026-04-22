Словакия ожидает восстановления поставок нефти по «Дружбе» с 23 апреля
Словакия ждет возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба» с 23 апреля, сообщила в соцсети Facebook
«Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром», – написала она.
Министр также подчеркнула, что утром 22 апреля Украина уже начала наполнение «Дружбы» со стороны Белоруссии.
22 апреля венгерская компания MOL сообщила, что «Укртранснафта» направила официальное уведомление о готовности возобновить поставки нефти. Оператор завершил ремонтные работы на своем участке трубопровода.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что республика завершила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба», как и было определено в диалоге с Европейским союзом (ЕС). По его словам, после этого необходимо разблокировать европейский пакет поддержки для Украины в размере 90 млрд евро.