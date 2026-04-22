Bloomberg: из-за войны в Иране продовольствие не доходит до голодающих в Африке

Война с Ираном и закрытие Ормузского пролива привели к задержкам поставок продовольственной помощи в Судан и другие страны Африки, из-за чего нуждающиеся не получают ее вовремя. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), экстренные грузы застряли в портах Омана и Кении из-за перегрузки и перебоев в логистике. Поставки, предназначенные для Судана, задерживаются до 50 дней.

Среди задержанных грузов – около 5 млн пакетов обогащенного питания, которые могли бы предотвратить недоедание примерно у 200 000 детей и кормящих матерей в течение месяца. Еще одна партия, отправленная из кенийской Момбасы, задерживается примерно на 40 дней.

Ситуация усугубляет гуманитарный кризис в Судане, где гражданская война продолжается четвертый год. По оценкам ООН, почти 34 млн человек в стране нуждаются в срочной помощи.

Перебои в судоходстве также затронули поставки продовольствия в Эфиопию и Сомали. Кроме того, WFP испытывает сложности с доставкой помощи в Афганистан, где около 17 млн человек сталкиваются с нехваткой продовольствия. Из-за проблем с доступом к иранским портам грузы приходится перевозить автотранспортом через несколько стран, что увеличивает сроки доставки примерно на три недели.

Всего, по данным WFP, около 70 000 т продовольственной помощи застряли или задерживаются в пути на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

9 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщала, что ситуация вокруг Ирана приведет к резкому росту числа людей на грани голода в мире. Их количество может увеличиться на 45 млн и превысить 360 млн человек.

