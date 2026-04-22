Энергетические издержки ЕС из-за войны в Иране достигли 24 млрд евро
С начала конфликта США, Израиля и Ирана дополнительные расходы на энергоресурсы в Евросоюзе достигли 24 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это порядка 500 млн евро в день, и это чувствуют все страны, промышленность и жители Евросоюза», – подчеркнул Йергенсен (цитата по ТАСС).
Bloomberg со ссылкой на британский МИД сообщил, что Великобритания и Франция проведут двухдневный саммит военных планировщиков, где будут обсуждаться способы обеспечения беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Конференция пройдет в Лондоне. Предполагается, что участие в ней примут планировщики из более чем 30 стран.
После нападения Израиля и США на Иран в конце февраля Ормузский пролив, через который проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, остается закрытым для большинства коммерческих судов.