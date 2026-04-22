Энергетические издержки ЕС из-за войны в Иране достигли 24 млрд евро

Bloomberg со ссылкой на британский МИД сообщил, что Великобритания и Франция проведут двухдневный саммит военных планировщиков, где будут обсуждаться способы обеспечения беспрепятственного прохода через Ормузский пролив. Конференция пройдет в Лондоне. Предполагается, что участие в ней примут планировщики из более чем 30 стран.