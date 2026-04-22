Российская армия поразила объекты энергетической инфраструктуры Украины

17 апреля Минобороны РФ сообщало, что с 11 по 17 апреля российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов по вооруженным силам Украины. Ведомство отметило, что удары наносились в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотники.