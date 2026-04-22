Экс-лидера демпартии Молдавии Плахотнюка приговорили 19 годам тюрьмы
Бывший лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк приговорен к 19 годам лишения свободы по делу о создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает газета ZDG.
Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения, прокуратура запрашивала для него 25 лет заключения. Плахотнюк на заседании не присутствовал, отказавшись от этапирования в суд после экстрадиции в Молдавию.
Гражданский иск министерства финансов удовлетворен полностью, пишет издание. С Плахотнюка постановлено взыскать более $60 млн в качестве ущерба, причиненного при выводе средств из трех банков, включая начисленные проценты.
Прокуратура не исключает обжалования решения, считая назначенное наказание слишком мягким. В свою очередь защита также заявила о намерении оспорить приговор в апелляционной инстанции.
По данным следствия, арестованное имущество Плахотнюка оценивается более чем в 1 млрд леев (17 млрд руб.), однако его стоимость может измениться к моменту исполнения решения суда.
В июне 2013 г. владелец АО «КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон, Плахотнюк и банкир Александр Коркин создали преступное сообщество в Москве и Кишиневе. С июня 2013 г. по май 2014 г. они перевели на счета банка Платона по подложным основаниям 126 млрд руб. с корреспондентских счетов российских кредитных организаций.
В июне 2019 г. Плахотнюк уехал из Молдавии, когда его партия покинула правительство. Через некоторое время молдавские силовики выдали ордер на его арест по делу об отмывании денег. В июне 2023 г. Плахотнюка заочно осудили в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство и выводе из страны крупной суммы денег. 22 июля олигарха задержали в Греции. 25 сентября 2025 г. Греция экстрадировала Плахотнюка.