Экс-лидера демпартии Молдавии Плахотнюка приговорили 19 годам тюрьмы

Бывший лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк приговорен к 19 годам лишения свободы по делу о создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает газета ZDG.

Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения, прокуратура запрашивала для него 25 лет заключения. Плахотнюк на заседании не присутствовал, отказавшись от этапирования в суд после экстрадиции в Молдавию.

Гражданский иск министерства финансов удовлетворен полностью, пишет издание. С Плахотнюка постановлено взыскать более $60 млн в качестве ущерба, причиненного при выводе средств из трех банков, включая начисленные проценты.

Молдавский бизнесмен заочно осужден на 20 лет за вывод из России более 126 млрд рублей

Прокуратура не исключает обжалования решения, считая назначенное наказание слишком мягким. В свою очередь защита также заявила о намерении оспорить приговор в апелляционной инстанции.

По данным следствия, арестованное имущество Плахотнюка оценивается более чем в 1 млрд леев (17 млрд руб.), однако его стоимость может измениться к моменту исполнения решения суда.

В июне 2013 г. владелец АО «КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон, Плахотнюк и банкир Александр Коркин создали преступное сообщество в Москве и Кишиневе. С июня 2013 г. по май 2014 г. они перевели на счета банка Платона по подложным основаниям 126 млрд руб. с корреспондентских счетов российских кредитных организаций.

В июне 2019 г. Плахотнюк уехал из Молдавии, когда его партия покинула правительство. Через некоторое время молдавские силовики выдали ордер на его арест по делу об отмывании денег. В июне 2023 г. Плахотнюка заочно осудили в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство и выводе из страны крупной суммы денег. 22 июля олигарха задержали в Греции. 25 сентября 2025 г. Греция экстрадировала Плахотнюка.

