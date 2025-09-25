Экс-лидера Демпартии Молдавии Плахотнюка экстрадировали из Греции
Греция экстрадировала бывшего лидера Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимира Плахотнюка в Молдавию, сообщил ТАСС.
Его доставили на рейсовом самолете в Кишинев в наручниках. Оттуда Плахотнюка отправили в следственный изолятор.
В июне 2013 г. владелец АО «КБ «Молдиндконбанк» Вячеслав Платон, Плахотнюк и банкир Александр Коркин создали преступное сообщество в Москве и Кишиневе. С июня 2013 г. по май 2014 г. они перевели на счета банка Платона по подложным основаниям 126 млрд руб. с корреспондентских счетов российских кредитных организаций.
В июне 2019 г. Плахотнюк уехал из Молдавии, когда его партия покинула правительство. Через некоторое время молдавские силовики выдали ордер на его арест по делу об отмывании денег. В июне 2023 г. Плахотнюка заочно осудили в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство и выводе из страны крупной суммы денег. 22 июля олигарха задержали в Греции. 13 августа Апелляционный суд Афин одобрил его экстрадицию.