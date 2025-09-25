Экс-лидера Демпартии Молдавии Плахотнюка экстрадировали из Греции

В июне 2019 г. Плахотнюк уехал из Молдавии, когда его партия покинула правительство. Через некоторое время молдавские силовики выдали ордер на его арест по делу об отмывании денег. В июне 2023 г. Плахотнюка заочно осудили в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в покушении на убийство и выводе из страны крупной суммы денег. 22 июля олигарха задержали в Греции. 13 августа Апелляционный суд Афин одобрил его экстрадицию.