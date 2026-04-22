CNY Бирж.10,9540%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,03+0,08%RTSI1 165,67+0,09%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,21+0,4%
Суд в Баку приговорил российского бизнесмена Вайсеро к четырем годам тюрьмы

Бакинский суд приговорил россиянина Александра Вайсеро к четырем годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает издание Minval.

Вайсеро признан виновным по ст.193-1.3.2 УК Азербайджана (легализация имущества, полученного преступным путем). Государственное обвинение в ходе процесса запрашивало для подсудимого пять лет заключения.

По данным следствия, Вайсеро действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Преступники легализовали крупную сумму денег, полученных через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами Азербайджана.

Для сокрытия происхождения средств Вайсеро переводил их частями на банковские карты, оформленные на разных лиц. Общая сумма легализованных средств составила более 727 000 манатов (31,8 млн руб).

Россиянина задержали вместе с еще семью россиянами на фоне обострения отношений между РФ и Азербайджаном летом 2025 г.

