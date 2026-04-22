CNY Бирж.10,946-0,07%USBN0,126+0,32%MRKS0,489-0,41%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Лавров пословицей про горящую шапку прокомментировал вызов посла в МИД ФРГ

Ведомости

В Германии понимают, что делают нечто не очень хорошее дня них самих, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на вызов российского посла в МИД ФРГ в связи с публикацией Минобороны РФ информации о европейских производителях беспилотников для Украины. Об этом он сказал в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Значит, на немцах шапка сгорела», – добавил он.

По словам Лаврова, выводы, которые сделала российская сторона, уже широко обсуждались политологами. Они отражают то, что находится в планах российского руководства, отметил он.

15 апреля Минобороны РФ опубликовало данные о предприятиях в Европе, где, по его информации, производятся беспилотники для Украины и комплектующие для них. Речь шла о площадках в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, а также о производстве компонентов в Мадриде и на нескольких заводах в Италии.

В сообщении отмечалось, что расширение выпуска ударных БПЛА для Украины планируется за счет увеличения финансирования предприятий, расположенных в европейских странах.

20 апреля МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева после публикации. В Берлине расценили публикацию как попытку «ослабить поддержку Украины и проверить нашу сплоченность». В МИД ФРГ подчеркнули, что страна «не позволит себя запугать».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь