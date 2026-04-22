Путин назвал поведение прежнего руководства МОК позорным и трусливым
Президент РФ Владимир Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК). Заявление прозвучало на церемонии награждения российских спортсменов в Кремле.
Глава государства выступил в Екатерининском зале, где вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса России.
«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма», – заявил Путин.
Он отметил, что выборочные санкции против российских спортсменов, введенные под предлогом осуждения действий России в рамках конфликта на Украине, при игнорировании других вооруженных конфликтов, свидетельствуют о политической ангажированности значительной части международных спортивных чиновников.
Путин выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных организаций сможет преодолеть это «тяжелое» наследие. «Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей – представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов», – сказал он, подчеркнув, что новые победы будут под флагом и с гимном РФ.
Президент также поздравил спортсменов с успехами, подчеркнув, что их результаты подтверждают сильные позиции России в мировом спорте, несмотря на попытки их ослабить.
29 марта Путин заявлял, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр в будущем. Глава государства подчеркивал, что РФ намерена и дальше вносить вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма.