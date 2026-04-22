Песков: встреча Путина с Зеленским возможна для финализации договоренности

Встреча президентов России и Украины возможна только для финализации уже достигнутых договоренностей. Об этом заявил ИС «Вести» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к переговорам с главой Украины Владимиром Зеленским, однако ключевым остается вопрос цели такой встречи.

«Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», – сказал Песков.

9 апреля Зеленский заявлял о возможности проведения встречи с Путиным в США или на Ближнем Востоке. Об этом он говорил в интервью итальянской радиостанции RAI.

Зеленский отмечал, что переговоры с участием США были временно приостановлены из-за концентрации Вашингтона на ближневосточном направлении, но впоследствии будут возобновлены.

Также украинский лидер тогда подчеркивал, что не рассматривает обсуждение передачи Донбасса, так как, по его мнению, это может привести к новым атакам и внутреннему расколу.

