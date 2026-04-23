Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Пиманова
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего Алексея Пиманова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О смерти Пиманова стало известно 23 апреля – информацию подтвердили на «Первом канале». Ему было 64 года.
Пиманов был журналистом, режиссером, сценаристом и продюсером. Он родился 9 февраля 1962 г. в Москве, окончил Московский институт связи по специальности «инженер радиосвязи и радиовещания», а также факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.
Широкую известность получил как автор и ведущий программы «Человек и закон» на «Первом канале». С 1995 г. он работал в проекте в качестве продюсера, а с 1996 г. – как ведущий.
В 1996–2010 гг. Пиманов занимал пост гендиректора телекомпании «Останкино». Он также основал компанию «Пиманов и партнеры» и другие структуры по производству телевизионных программ и фильмов. С января 2011 г. по октябрь 2013 г. Пиманов был членом Совета Федерации, входил в комитет по обороне и безопасности.