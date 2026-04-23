Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Пиманова

В 1996–2010 гг. Пиманов занимал пост гендиректора телекомпании «Останкино». Он также основал компанию «Пиманов и партнеры» и другие структуры по производству телевизионных программ и фильмов. С января 2011 г. по октябрь 2013 г. Пиманов был членом Совета Федерации, входил в комитет по обороне и безопасности.