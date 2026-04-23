Песков: президента Киргизии Жапарова будут рады видеть в Москве на 9 Мая
В Москве будут рады видеть президента Киргизии Садыра Жапарова на параде Победы 9 Мая, если он примет решение приехать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если он посчитает необходимым и возможным, конечно, в Москве будут рады его видеть», – сказал Песков «Первому каналу».
23 апреля президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Жапаровым, прибывшим в Москву с рабочим визитом. Открывая встречу, российский лидер отметил выполнение достигнутых до этого договоренностей и развитие сотрудничества.
Жапаров, в свою очередь, подчеркнул прочный характер связей двух стран. Он также напомнил о предстоящем саммите ШОС в Бишкеке 31 августа и 1 сентября и отметил, что Киргизия рассчитывает на участие российского президента.