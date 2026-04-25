В Якутии умер Герой России Алексей Петров
В Якутии скоропостижно скончался Герой России Алексей Петров . Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев.
Как отметил Николаев, Петров с позывным «Медведь» проявил на передовой исключительное мужество и героизм, до конца оставаясь верным воинскому долгу и Родине. Даже после тяжелого ранения он продолжал поддерживать боевых товарищей и встречаться с семьями погибших. Глава региона подчеркнул, что подвиг Петрова навсегда останется в истории Якутии и всей страны.
В июле 2025 г. Петров стал двенадцатым Героем России из Якутии в ходе специальной военной операции. Как отмечал Николаев, в боях Петров ликвидировал десятки боевиков и техники, уничтожил несколько пулеметных точек. В ходе ожесточенных сражений получил тяжелые ранения с потерей обеих ног.