В Якутии умер Герой России Алексей Петров

Как отметил Николаев, Петров с позывным «Медведь» проявил на передовой исключительное мужество и героизм, до конца оставаясь верным воинскому долгу и Родине. Даже после тяжелого ранения он продолжал поддерживать боевых товарищей и встречаться с семьями погибших. Глава региона подчеркнул, что подвиг Петрова навсегда останется в истории Якутии и всей страны.