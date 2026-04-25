Захарова рассказала, чем полезны вызовы послов РФ в МИДы недружественных стран
Россия всегда использует вызов послов для того, чтобы аргументированно изложить подходы к основополагающим внешнеполитическим проблемам. Так будет и с вызовом дипломата в МИД Румынии. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, регулярный вызов российских послов в недружественных странах будет использоваться как регулярный повод доносить позиции Москвы.
25 апреля минобороны Румынии сообщило, что обломки дрона повредили линию электропередачи и хозпостройку в городе Галац на юго-востоке страны. В результате инцидента пострадавших не было. Два истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух по тревоге. Позднее в городе Тулча в Румынии обнаружили фрагменты второго беспилотника.
Бухарест возложил ответственность за произошедшее на Москву. МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева по поручению министра иностранных дел страны Оана Цойу.